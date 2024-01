Tragedia a Montalbiano: femminicidio-suicidio scuote il Trentino

Un uomo di 46 anni, identificato come Igor Moser, ha commesso femminicidio uccidendo la sua compagna di 38 anni, Ester Palmieri, a Montalbiano, frazione di Valfloriana in Trentino. Successivamente, l'uomo si è tolto la vita impiccandosi. Il corpo dell'uomo è stato trovato nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia, in fase di separazione, viveva in residenze separate e aveva tre figli tra i cinque e i dieci anni. Gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Cavalese sono in corso.