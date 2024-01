Tragedia all'aeroporto di Haneda: continuano le indagini sulla collisione mortale

TOKYO - Le indagini sono in corso a Tokyo dopo la tragica collisione tra un volo della Japan Airlines e un aereo della Guardia costiera giapponese all'aeroporto di Haneda. Cinque persone hanno perso la vita, e i dettagli della sequenza degli eventi sono al centro dell'attenzione degli inquirenti. La Japan Airlines sostiene che il suo aereo aveva l'autorizzazione per atterrare, e gli scambi radio della torre di controllo sembrano supportare questa affermazione. Esperti francesi dell'Ufficio di investigazione e analisi dell'aviazione civile sono attesi per contribuire alle indagini sull'incidente.