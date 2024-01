Torpè, sorpreso con arma da guerra e numerose munizioni

TORPE' - Nella mattinata dell’11 gennaio scorso, all’esito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri della Stazione di Torpè hanno arrestato in flagranza un 53enne di origini tedesche, dopo averlo sorpreso in possesso, benché privo di idoneo titolo, di una pistola da guerra cal. 9 mm luger P08 (munita di caricatore e perfettamente funzionante) nonché di 50 proiettili pari calibro.Il tutto, da primi accertamenti, sarebbe stato introdotto senza licenza sul territorio nazionale dalla Germania e abusivamente occultato dall’indagato in diversi punti della sua abitazione, setacciati approfonditamente dai militari. Sequestrate l’arma e le munizioni, i Carabinieri hanno posto l’indagato in regime di arresti domiciliari.Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.