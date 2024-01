Torna in libreria “Amore Amaro”, il libro dello scrittore barese Piero Meli

Dopo il successo della prima stampa, torna in libreria “Amore Amaro” di Piero Meli. Il libro è stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino nel maggio 2022 in prima edizione e l’anno dopo nella sua veste special. È stato presentato inoltre al festival Libri nel Borgo Antico a Bisceglie (agosto 2022), al festival letterario Il Libro Possibile di Polignano (agosto 2023), al BitLibri di Bitritto (agosto 2023), al Lungomare di libri di Bari (luglio 2022 e luglio 2023) e al festival Liber Libri di Gallipoli (novembre 2022).

Il testo di Piero Meli presenta un amore 2.0, ovvero l’altra faccia dei sentimenti dove è facile riscoprirsi innamorati, ma è ben più difficile dirsi addio. Sono molte le storie che si avvicendano, l’amore tra le mura della cucina tra Paolo e Simona, il peso della distanza tra Cecilia e Daniele, l’amore platonico di Filippo, e l’amore naufragato tra Sara e Leonardo. Queste, solo alcune, delle storie che Piero Meli racconta magistralmente. I sentimenti raccontati dall’autore si agganciano in maniera esemplare alla modernità, sottolineando la caducità dei sentimenti ai tempi “social”.

Uno stile, quello dell’autore, che ricorda quello di Charles Bukowski e che presenta gli eventi con durezza ed intensità senza mai dimenticare piccanti note argute. È un testo che ripercorre alla perfezione il desiderio di amare ma al tempo stesso la paura di lasciarsi andare. Un libro che apre le sue porte ai lettori, capace non solo di presentare la veste inedita dell’amore, ma anche di permettere loro l’immedesimarsi completo nelle vicende controverse a metà tra realismo e finzione. A dare voce all’amore sarà in qualche maniera “Il tizio dell’Alba” che facendo da apri capitolo, regalerà al lettore un aforisma capace di spalancare le porte alla piena comprensione.

Una prosa incantevole, scenari di vita vera che vanno dalla caotica Milano alla paesaggistica naturale di Bari. Racconti di vita vera dove è facile riconoscere nei personaggi, persone della porta accanto.

La scintilla della passione, il ricordo tedioso del passato, l’incapacità di comunicare un disagio, piccoli istanti di felicità, la patina melmosa della malinconia. Questi gli ingredienti che fanno del testo di Piero Meli un gioiello della narrativa.

Tra le pagine di Amore Amaro, Meli pone estrema attenzione ai dettagli da capace fotografo qual è, sempre attento all’importanza della composizione. Nulla è lasciato al caso, ogni personaggio, ogni incastro fortuito, hanno il loro perché. Dietro l’amore che Meli racconta ci sono infinite sfumature molte più delle cinquanta intercettate da E.L. James. C’è l’inno alla vita, bella, fragile, tanto ovvia e scontata alcune volte, eppure leggera come un alito di vento. C’è il destino beffardo che fa incontrare due vite, ci sono le immancabili albe ed i rutilanti tramonti e le persone con cui guardarli.

Piero Meli nasce a Bari nel 1980, consegue la maturità classica e poi la laurea in economia. Perito Assicurativo di giorno, fotografo e scrittore di notte ma sognatore per 365 giorni l’anno, occupa il ruolo di consigliere nell’Associazione culturale #WeAreInBari.Ha partecipato negli ultimi anni come autore ad oltre venti antologie di racconti con case editrici di tutta Italia (Besa Muci, Edizioni Dal Sud, PAV, l’Erudita, Rudis, Historica, Affiori). Collabora stabilmente con il magazine Amazing Puglia su cui sono pubblicate le sue short story con lo pseudonimo “il tizio dell’alba”. Per lo stesso periodico cura la rubrica Wine & Vinyl. Scrive per la rivista letteraria Correlazioni Universali occupandosi della rubrica Wine & Book. A maggio del 2022 è uscito il suo primo libro: "AmoreAmaro: racconti tratti da storie (quasi) vere" edito da Secop Edizioni, una raccolta di racconti inediti. Comune denominatore a tutte le sue molteplici attività è l’amore per la sua terra, protagonista mai silenziosa delle storie che scrive. Parole ed immagini sono i mezzi che utilizza per trasmettere emozioni.