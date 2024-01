Ac Milan fb

Il Milan espugna il Castellani di Empoli con un secco 3-0, in un match mai in discussione. Il Diavolo passa subito in vantaggio con Loftus-Cheek all'11', bravo a deviare in rete il passaggio vincente di Leao. Al 31' Giroud trasforma il calcio di rigore propiziato dal fallo di mano di Maleh su conclusione di Loftus-Cheek. Il 3-0 porta la firma di Traorè che, servito da Pulisic, realizza la sua prima rete in A.