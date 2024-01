Possibili corpi estranei nel dessert a marchio Toblerone

ROMA - Il ministero della Salute ha segnalato sul proprio portale, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di dessert a marchio Toblerone. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto.Il provvedimento è stato diffuso anche in Francia: secondo quanto riportato su RappélConso, i possibili corpi estranei sarebbero di materiale plastico. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 180 grammi, contenenti due pezzi da 90 grammi ciascuno. Il lotto richiamato è il numero 133120016, con le date di scadenza 23/01/2024, 24/01/2024, 30/01/2024, 01/02/2024, 05/02/2024 e 07/02/2024.L’azienda Dessert Factory SA ha prodotto il dessert Toblerone richiamato in uno stabilimento situato in Belgio. In via cautelativa, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il dessert Toblerone con il numero di lotto e le scadenze indicate. e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.