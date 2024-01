Paura a Latina, compie una rapina armato di siringa

LATINA - I Carabinieri del N.O.R. - Sezione Radiomobile, traevano in arresto in flagranza di reato per rapina impropria, un cittadino classe 93 ivi residente, in atto sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.. Il predetto asportava dall’interno di un’autovettura di proprietà di una cittadina classe 50 residente a Latina, una borsa poggiata sul sedile anteriore lato passeggero per poi darsi alla fuga. Il genero della parte offesa, sentendo le urla della signora e avendo un esercizio commerciale difronte dove è avvenuto il fatto, interveniva immediatamente rincorrendo il 30enne il quale, sentitosi intercettato, estraeva dalla tasca del giubbotto, una siringa e gliela puntava in volto, riuscendo nuovamente a guadagnare la fuga. Sulla scorta delle indicazioni ricevuta, una pattuglia dei Carabinieri del NORM di latina, immediatamente giunta sul posto, riusciva ad intercettare il malfattore venendo definitivamente bloccato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso l’abitazione del fratello in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G., mentre la refurtiva veniva riconsegnata alla legittima proprietaria.