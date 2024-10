Tragedia nel Leccese: 37enne muore folgorato da scarica elettrica

GAGLIANO DEL CAPO - Una tragica fatalità ha scosso ieri sera la comunità di Gagliano del Capo, dove Luca Orlando, 37enne originario di Ruffano, è rimasto vittima di una scarica elettrica letale. L’uomo è stato investito dalla corrente a causa di un cortocircuito provocato da una prolunga artigianale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, i medici giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Orlando.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel, incaricati di accertare l'origine e le cause del cortocircuito. L’abitazione è stata messa in sicurezza e l’intera area è ora sotto esame. Le indagini, affidate ai Carabinieri, puntano a chiarire i dettagli di quanto accaduto.La notizia ha colpito profondamente le comunità di Gagliano del Capo e di Ruffano, lasciando amici e parenti in lutto per una vita spezzata prematuramente.