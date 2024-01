Golden Globe 2024: Oppenheimer e Succession fanno incetta di premi

LOS ANGELES - La 81ª edizione dei Golden Globe, svoltasi al Beverly Hilton Hotel il 7 gennaio, ha visto trionfare Oppenheimer e Succession come i grandi vincitori della serata. La cerimonia, condotta da Jo Koy, ha celebrato i protagonisti del cinema e della televisione dell'ultimo anno.Il film di Christopher Nolan, Oppenheimer, ha conquistato ben cinque statuette, inclusi i prestigiosi riconoscimenti per il Miglior film drammatico e il Miglior regista. La pellicola ha ottenuto anche i premi per il Miglior attore protagonista in un film drammatico e il Miglior attore non protagonista. Dall'altra parte, Succession, la serie TV di HBO, si è imposta con quattro vittorie, tra cui Miglior serie drammatica, Miglior attore e attrice in una serie drammatica, e Miglior attore non protagonista in una serie drammatica.La lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2024 include:- *Miglior film drammatico:* Oppenheimer- *Miglior film commedia o musicale:* Povere creature- *Miglior film non in inglese:* Anatomia di una caduta- *Miglior film d’animazione:* Il ragazzo e L’Airone- *Miglior blockbuster:* Barbie- *Miglior regista:* Christopher Nolan — Oppenheimer- *Migliore sceneggiatura:* Justine Triet, Arthur Harari - Anatomia di una caduta- *Miglior attore in un film drammatico:* Cillian Murphy — Oppenheimer- *Migliore attrice in un film drammatico:* Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon- *Miglior attore in un film commedia o musicale:* Paul Giamatti — The Holdovers - Lezioni di vita- *Migliore attrice in un film commedia o musicale:* Emma Stone – Povere creature!- *Miglior attore non protagonista:* Robert Downey Jr. — Oppenheimer- *Migliore attrice non protagonista:* Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers - Lezioni di vita- *Migliore colonna sonora originale:* Ludwig Göransson — Oppenheimer- *Migliore canzone originale:* Barbie — "What Was I Made For?" di Billie Eilish e Finneas.- *Miglior serie drammatica:* Succession- *Miglior serie commedia o musicale:* The Bear- *Miglior mini-serie o film per la televisione:* Beef- *Miglior attore in una serie drammatica:* Kieran Culkin — Succession- *Migliore attrice in una serie drammatica:* Sarah Snook – Succession- *Miglior attore in una serie commedia o musicale:* Jeremy Allen White – The Bear- *Migliore attrice in una serie commedia o musicale:* Ayo Edebiri — The Bear- *Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione:* Steven Yeun — Beef- *Migliore attrice in una mini-serie o film per la televisione:* Ali Wong — Beef- *Miglior attore non protagonista in una serie:* Matthew Macfadyen — Succession- *Migliore attrice non protagonista in una serie:* Elizabeth Debicki — The Crown- *Miglior stand-up comico:* Ricky Gervais — Ricky Gervais: Armageddon.La cerimonia ha sottolineato l'eccellenza nel mondo dello spettacolo e ha consegnato premi a opere che hanno lasciato un segno nell'industria cinematografica e televisiva nel corso dell'ultimo anno.