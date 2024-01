Crolla un solaio a Giaccherino: decine di feriti durante un matrimonio

PISTOIA - Ieri, sabato 13 gennaio, un tragico incidente ha scosso la località di Giaccherino, in provincia di Pistoia, quando il solaio di un ristorante crollato durante un ricevimento matrimoniale ha lasciato decine di persone ferite, alcune in condizioni critiche. La procura di Pistoia ha immediatamente posto sotto sequestro l'ex convento di Giaccherino, luogo dell'incidente.Un fascicolo è stato aperto a carico di ignoti, con l'ipotesi dei reati di lesioni colpose e omissione di lavori necessari per rimuovere i pericoli. Mentre i tecnici dei vigili del fuoco lavorano sul luogo per garantire la sicurezza, i magistrati stanno indagando sulle cause del crollo del solaio.Al momento, l'ipotesi più probabile sembra essere un cedimento strutturale del pavimento su cui stavano ballando gli invitati alla festa. I neo-sposi, Paolo e Valeria, entrambi 26enni, hanno trascorso la loro prima notte di nozze nel pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Fortunatamente, sono stati dimessi poco prima della mezzanotte. La coppia è stata collocata nella stessa camera, suscitando emozioni intense tra i presenti. La comunità locale è ora unita nel fornire supporto e solidarietà alle vittime di questa tragedia.