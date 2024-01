Azzena canta nel nuovo singolo 'Ehi': 'Un ritorno alle origini con un brano dai suoni accattivanti'

Un brano dal sapore indie rock che cattura al primo ascolto. E’ disponibile in rotazione radiofonica e nelle piattaforme digitali ‘Ehi’ (Moovon/Altafonte), il nuovo singolo che segna il ritorno sulla scena musicale italiana del cantautore Azzena. Scritto dallo stesso artista insieme ad Elya Zambolin, Ehi’ è stato mixato e masterizzato da Fabrizio Cit Chiapello al Transeuropa Recording di Torino.

Azzena spiega così il nuovo singolo: “Ehi“ racconta un’esperienza fatta in una notte inconsueta, arricchita da una conoscenza inaspettata, avvenuta all’interno del locale in cui il protagonista si stava esibendo. Il rapporto che si instaura tra la ragazza e l’artista, viene approfondito in una suggestiva camera d’hotel, arricchita da un’atmosfera passionale e provocante. Continui flashback rimandano volutamente a quell’inspiegabile, istintiva e primitiva attrazione che ha portato il protagonista a gravitare intorno a quella misteriosa ragazza. Volevo con questo brano tornare a fare musica suonata, non che i precedenti brani non lo fossero, ma volevo davvero un po’ tutto più grezzo, chitarre distorte, basso e batteria, tastiere, dal tono più rock. Son tornato un po’ alla musica che ho sempre fatto quando avevo la band al liceo, soltanto che era tutto cantato in inglese e non avevo l’esperienza musicale ed artistica che ho adesso. Volevo un brano leggero semplice ma con suoni un po’ più accattivanti per dare il via a questo nuovo progetto, che vedrà l’uscita di altri brani su questa direzione. Sto cercando di portare quella sonorità indie rock, alternative, di gruppi come Arctic Monkeys, The Neighbourhood, The Black Keys, Cage The Elephant e tanti altri da cui prendo molta ispirazione, ma il tutto cantato in italiano, sfumato anche da venature pop moderne.

‘Ehi’ è accompagnato dal videoclip diretto e girato a Milano da Denis Fava. All’interno del video, Azzena ha scelto alcuni suoi amici come attori e comparse e l’influencer Nina Romani. Il protagonista del video si veglia in una stanza d’hotel con una ragazza accanto, alle 2 di notte di un sabato sera. Si alza, esce dall’hotel ed inizia a vagare per strada. Sul tragitto incontra degli strani personaggi ed un amico, nel mentre ha dei flashback della nottata, che piano piano gli fanno tornare in mente quello che è successo. Camminando il ragazzo si sofferma davanti ad un locale con poche persone, entra e si unisce alla band iniziando a cantare la propria canzone. Dal palco nota una ragazza che lo sta fissando, e decide di scendere per andare a parlarci. I due escono dal locale e si dirigono in un hotel. Il video finisce nello stesso modo in cui è iniziato, in una stanza d’hotel a fianco alla ragazza, creando così un loop infinito.