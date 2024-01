Acca Larentia, indaga la Procura di Roma

ROMA - La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo sui saluti romani di alcuni partecipanti alla commemorazione svoltasi in via Acca Larentia, nel tardo pomeriggio di domenica 7 gennaio 2024. Indagate oltre 10 persone per il reato di apologia del fascismo a seguito dell'informativa depositata nei giorni scorsi dalla Digos che aveva identificato un centinaio di partecipanti. La commemorazione ricordava la morte di tre attivisti della destra sociale, avvenuta il 7 gennaio 1978. Due furono uccisi in un agguato ed il terzo negli scontri scoppiati dopo.