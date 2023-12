Tank Idf a Khan Yunis, nel Sud di Gaza

Nel frattempo, le forze di difesa israeliane (IDF) sostengono di aver attaccato circa 200 obiettivi di Hamas a Gaza durante la notte, mentre le forze di terra israeliane intensificano le operazioni nella Striscia, includendo l'ingresso di carri armati nella zona meridionale.

Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno pressato il gabinetto di guerra per tornare immediatamente ai negoziati con Hamas, annunciando proteste crescenti in caso di mancato rispetto della richiesta. Il primo ministro Netanyahu ha risposto dichiarando di non ignorare le richieste e ha pianificato un incontro mercoledì.