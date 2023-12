Striscia la notizia, tapiro d'oro a Chiara Ferragni: 'Me lo merito, ho sbagliato'

COLOGNO MONZESE - A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Chiara Ferragni, dopo che due società a lei riconducibili sono state multate per oltre un milione di euro dall’Antitrust per “pratica commerciale scorretta”. Secondo l’Autorità, le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi di Ferragni, avrebbero pubblicizzato in modo ingannevole un pandoro. Di fatto, i consumatori potevano intendere che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino.«Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico», dichiara Ferragni all’inviato di Striscia. E quando Staffelli le chiede cosa pensa della sentenza, l’influencer risponde: «L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza».