Spaccio e degrado a Padova a 50 metri dalla Polizia locale: l'inchiesta di Brumotti

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Vittorio Brumotti è a Padova, ad appena cinquanta metri dal comando della Polizia locale, per documentare un vero e proprio supermercato della droga in cui si spaccia anche alla luce del sole. Gli esasperati residenti, dopo aver chiamato tutti gli enti competenti, hanno chiesto l’intervento del tg satirico.Oltre allo smercio e al consumo di sostanze stupefacenti, la troupe di Striscia ha documentato anche una discarica a cielo aperto. «È sempre così. Quando fa buio c'è da aver paura», commenta un uomo che abita nella zona. «L’altra notte ho girato l’angolo ed erano con la siringa nel braccio», aggiunge una donna. E un’altra rincara la dose: «Sono trenta, quaranta… Io ho fatto la segnalazione, ma non mi hanno proprio ca***a». Eppure la Polizia locale è lì, a pochi metri dal degrado.Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).