Brindisi, di notte con un chilo di esplosivo davanti ad un negozio

SAN PIETRO VERNOTICO - I militari della Stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico hanno fermato durante la notte un giovane del luogo, il quale, vestito con una tuta di colore nero e con il volto travisato, si aggirava per le vie della città; in particolare ha attirato l’attenzione dei militari poiché si è soffermato per alcuni istanti nei paraggi di una nota attività commerciale, già in passato oggetto di attentati dinamitardi.Il giovane teneva nelle mani una busta in cellophane al cui interno, dal successivo controllo eseguito dai militari operanti, è stata accertata la presenza di un ordigno esplosivo di natura artigianale del peso di circa 1 Kg., costituito da un cilindro della lunghezza di circa 40 cm, dotato di innesco. Il successivo intervento eseguito dai Carabinieri dei Nuclei Artificieri Antisabotaggio ha consentito di accertare che si trattava di un congegno micidiale cha avrebbe potuto causare ingenti danni a cose e persone.Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e porto illegale di materiale esplodente. Il pronto intervento dei militari operanti ha scongiurato che il giovane portasse a compimento l’azione criminosa che avrebbe potuto comportare gravissimi danni.