Oggi a Padova i funerali di Giulia: attese 10mila persone

PADOVA - Nella Basilica di Santa Giustina a Padova si terrà la commovente cerimonia funebre in memoria di Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. L'evento, che inizierà alle 11, vedrà la partecipazione di migliaia di persone, con diecimila persone attese e varchi aperti in anticipo per agevolare l'accesso.Coloro che non potranno entrare avranno la possibilità di seguire la cerimonia tramite maxischermi allestiti in Prato della Valle. La gigantografia di Giulia, precedentemente esposta di fronte al municipio di Vigonovo, è stata trasferita nella Basilica.Il padre di Giulia, Gino, ha preparato un discorso per l'occasione. Le vie intorno alla chiesa sono state chiuse al traffico e blindate per preservare la solennità dell'evento, mentre il governatore Luca Zaia ha proclamato il lutto regionale.La cerimonia sarà presieduta dal vescovo monsignor Claudio Cipolla. Nel frattempo, è emerso che Filippo Turetta, attualmente detenuto nel carcere di Montorio (Verona), ha accesso agli stessi diritti degli altri detenuti, compreso il permesso di guardare la televisione. In teoria, potrebbe seguire in diretta i funerali della giovane che ha tragicamente perso la vita per mano sua.