Il Milan si rialza contro il Monza

Ac Milan fb

Finisce 3-0 per i rossoneri la sfida del San Siro col Monza. Il Diavolo passa subito in vantaggio con Riendjers che salta tre avversari e supera Di Gregorio. Al 41' bagna il suo esordio Simic, prodotto dal vivaio meneghino che di rapina batte Di Gregorio su cross di Leao. Il tris arriva con Okafor al 76' bravo a far partire un tiro imparabile su assist di Giroud. Il Milan vince e convince contro i brianzoli, riscattandosi al meglio dopo il KO contro l'Atalanta.