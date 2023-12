Giorgia Meloni a Bruxelles per il Consiglio Europeo: battaglia sul Patto di Stabilità

BRUXELLES - La Premier Giorgia Meloni è a Bruxelles per partecipare al Consiglio Europeo, dove è coinvolta in una trattativa cruciale riguardo al Patto di Stabilità. Mentre il governo italiano è in una serrata negoziazione con le opposizioni, a Roma si lavora contro il tempo per l'approvazione parlamentare della manovra entro fine anno.Le tre partite, Patto di Stabilità, manovra e trattativa a Bruxelles, si muovono parallelamente, creando una situazione politica complessa.L’Italia resta l’unico Paese a non aver ancora ratificato le modifiche al Fondo salva-Stati riformato.