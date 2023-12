Ecofin del 20 dicembre: vicina la riforma del Patto di Stabilità

Tuttavia, la contrapposizione su come interpretare la nuova procedura per deficit eccessivo rimane, con il nodo centrale sull'aggiustamento strutturale annuo del 0,5% del Pil. Le decisioni potrebbero influire sulle tempistiche di rientro del disavanzo italiano.

La riforma del Patto di stabilità e crescita europeo è in dirittura d'arrivo. Dopo intense negoziazioni all'Ecofin della scorsa settimana, è stato fissato per il 20 dicembre il consiglio straordinario dei ministri delle Finanze Ue per approvare la nuova governance economica.