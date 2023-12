Biden avverte il Congresso: aiuti all'Ucraina urgenti per evitare regali natalizi a Putin

Joe Biden fb

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha emesso un avvertimento urgente al Congresso americano, sottolineando che se gli aiuti promessi all'Ucraina non arrivassero entro i prossimi giorni, ciò potrebbe rappresentare un regalo di Natale a Vladimir Putin. Tale situazione non solo potrebbe innescare la conquista di Kiev da parte della Russia ma aprirebbe la strada a un'ulteriore avanzata russa verso l'Europa. Biden ha chiarito che, in risposta, gli Stati Uniti interverranno in aiuto dei loro alleati, facendo appello all'articolo 5 della NATO, che sancisce la difesa collettiva.Il monito di Biden arriva in seguito al mancato incontro virtuale tra il presidente ucraino Zelensky e il Congresso e nel contesto del G7, che ha ribadito il suo sostegno compatto a Kiev contro le azioni russe. Zelensky, nel suo intervento, ha avvertito il G7 che la Russia punta al collasso dell'unità dell'Occidente nel prossimo anno, sottolineando l'aumento significativo della pressione russa sul fronte ucraino.Parallelamente, Putin ha cercato di rilanciare l'immagine della Russia nel contesto internazionale, recandosi nella Penisola Arabica. Il presidente russo cerca così di mostrare la Russia come meno isolata e, al contempo, rafforzare la sua posizione nelle relazioni internazionali.