Tragedia a San Pietroburgo: autobus con passeggeri 'precipitato' in un fiume, 3 morti

SAN PIETROBURGO - Tragedia venerdì a mezzogiorno 10 maggio 2024 a San Pietroburgo, in Russia, quando un autobus con circa 15 passeggeri è caduto nel fiume Mojka. Secondo le informazioni ufficiali delle Autorità, sono state recuperate tre persone morte, mentre le condizioni di altri quattro passeggeri, su un totale di sei ricoverati in ospedale, sono estremamente critiche. Altre tre persone sono state salvate dall'autobus sommerso. Nei video pubblicati, si può vedere l'autobus muoversi a un incrocio e sterzare improvvisamente, colpire un'auto e "tuffarsi" nel fiume. L'autista dell'autobus, che per ragioni sconosciute ha perso il controllo del veicolo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato arrestato ed è sotto interrogatorio, secondo una dichiarazione del Ministero degli Interni russo.