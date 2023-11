Tragedia a Barcis: ritrovato il corpo di Giulia, ancora senza tracce dell'ex fidanzato

VENEZIA - Il corpo senza vita di Giulia Cecchettin è stato ritrovato nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dopo sette giorni di angosciante attesa. La giovane studentessa di Vigonovo era scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, il cui destino rimane ancora avvolto nel mistero.Le autorità hanno confermato il passaggio della Fiat Punto di Turetta in Austria, registrato mercoledì a Lienz nel Tirolo orientale. Nel frattempo, le ricerche sono state concentrate lungo un vasto territorio, dall'asse che va da Dolo al lago di Barcis, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione Civile. Sono stati impiegati cani molecolari, squadre speleo-alpino-fluviali, sommozzatori, elicotteri e droni.La situazione ha preso una svolta drammatica dopo che Turetta è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. Un video, registrato nella zona industriale di Fossò, mostra il giovane colpire ripetutamente Giulia Cecchettin mentre i due litigano in auto. La Procura di Venezia ha disposto una perquisizione nella casa di famiglia a Torreglia, in provincia di Padova, e ha emesso un avviso di ricerca internazionale per Turetta.La comunità è scossa dalla tragica scoperta del corpo di Giulia e nell'attesa di notizie sull'ex fidanzato, le autorità continuano ad indagare per far luce sulla vicenda.