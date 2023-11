Tragedia ad Andria: arrestato con l'accusa di omicidio volontario l'uomo che ha ucciso la moglie

ANDRIA - Nuovo femminicidio nella Bat. Nella notte, Luigi Leonetti, 51 anni, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario per la morte di sua moglie, Vincenza Angrisano, avvenuta ieri pomeriggio ad Andria. Leonetti è attualmente in carcere mentre si attende l'autopsia sul corpo della vittima.L'omicidio, avvenuto al culmine di un'ennesima lite tra la coppia, è stato confessato da Leonetti durante l'interrogatorio in caserma che è durato fino alle prime ore di questa mattina. Pare che il delitto sia stato un impulso scaturito dall'ennesimo litigio tra i coniugi. Si è appreso che Leonetti era ossessionato dalla gelosia nei confronti della moglie.La tragedia si è consumata nella casa della coppia, dove i due erano presenti insieme ai loro figli, di 6 e 11 anni. Leonetti avrebbe impugnato un'arma da taglio, colpendo ripetutamente il torace e l'addome della moglie. Nonostante la giovane età dei figli, sembra che non abbiano assistito direttamente alla scena ma abbiano udito tutto. È stato lo stesso Leonetti a chiamare il 118 confessando l'omicidio tra le urla dei bambini. I piccoli, assistiti dal centro del trauma della Asl Bat, sono stati affidati a parenti dopo questa drammatica esperienza.