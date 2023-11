Svevo Ruggeri, esce il libro 'Il palazzo delle ombre'

“Devo ancora riprendermi dallo shock. La mia fortuna è essere qui con lei. Se fossi stato da solo, come all'inizio pensavo di fare, non so proprio come mi sarei trovato. La casa cambia, prende forma, materializza oggetti. Io amo la mia pendola, mi piace prendermene cura, caricarla, spolverarla, passarle il detergente a base di nutrienti per il legno. Mi piace osservarla sempre, sentire il rintocco delle ore anche se riecheggiano in maniera spropositata nel mio appartamento. Delle volte si amano degli oggetti in una maniera viscerale che trascende la ragione. Marie Claire amava il luogo in cui andava a trovare suo nonno. Adorava quel bovindo, in cui ci si nascondeva per poi essere da lui trovata. La casa sente ciò che amiamo e lo fa suo, diventa sempre più confortevole concretizzando i nostri ricordi. È come se ci leggesse dentro. È una specie di magia, ma sono contento di condividerla perché in realtà mi inquieta”.

“Il palazzo delle ombre” di Svevo Ruggeri è edito da Spirito Libero edizioni.

Siamo a Roma, sul fossato di Castel Sant’Angelo, viene rinvenuto il cadavere di una donna, solo tre giorni dopo, sarà ritrovato nelle stesse condizioni, quello di un uomo. Entrambi non hanno con sé i documenti, e appaiono alle forze armate come perfetti sconosciuti. Sarà Filippo Donati ad occuparsi delle indagini, destreggiandosi tra l’investigazione e il sedare i media sulla possibile presenza di un killer locale. Il personaggio principale è quello di Norman Lanzaldi, rimasto orfano da tempo, vive la sua vita in una routine noiosa, fino al lascito ereditario di suo zio, l’architetto Lanzaldi. Non solo denaro quello lasciato in eredità, ma anche il palazzo Bartolomeo De Dossi, in pieno centro a Roma. Da qui una serie di misteri, vissuti in compagnia di Marie Claire, l’unica di cui si fida Norman, e con la quale vive un’intensa passione. Saranno molti gli elementi polizieschi attraverso un’indagine che chiama a rispondere la fondazione Genos, di cui era a capo il dipartito Lanzaldi. Non mancheranno l’inserimento di numerosi personaggi, come la giovanissima Marta Ranieri, che inconsapevolmente si riscopre medium. La casa, l’elemento centrale da cui si dispiega una coinvolgente storia. Una casa che cambia di continuo, gemella di altre sei esattamente identiche e speculari, che si erge su sette nuclei energetici. Una storia ad alta tensione, che fino alla fine accompagnerà il lettore in una vicenda in cui la verità è sempre dietro l’angolo.

Giornalista in testate di rilievo locale e nazionale, sia cartacee che online, divenendo capo sezione, caporedattore e direttore di giornale, fino a fondare un proprio magazine. Il mondo dell'occulto e del mistero è da sempre la sua passione fino a farne una professione. In un nuovo capitolo della sua vita, dopo studi approfonditi, diventa Counselor Olistico e Sistemico Relazionale, e successivamente facilitatore in Costellazioni Familiari e Sistemiche, avviando un'attività professionale ricca di esperienze emotive ed empatiche, che lo vede attualmente attivo in alcune regioni italiane oltre che nella sua città. Sin dal suo primo romanzo "Il Palazzo delle Ombre", è stato definito come il Maestro del Mistero, per la sua innegabile capacità di rendere plausibile per tutti ciò che forse non lo è.