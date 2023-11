Ragazzi scomparsi: in un video l'aggressione a Giulia

Filippo Turetta è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio in seguito alla denuncia di scomparsa dei due giovani. La Procura ha dichiarato che l'iscrizione è avvenuta "al primo esito" degli accertamenti su eventuali responsabilità penalmente rilevanti.



Oggi è emerso un breve video datato 11 novembre, in cui Turetta sembra aggredire Giulia Cecchettin e successivamente carica la ragazza, ferita, nella sua auto. Le immagini, provenienti da telecamere di sicurezza a Fossò (Venezia), sono state riprese sulla stessa strada dove era stato recuperato materiale biologico nei giorni precedenti.



I carabinieri hanno perquisito la casa di Turetta a Torreglia (Padova), acquisendo materiale informatico utile per le indagini. Nel frattempo, sono stati ritrovati capelli sull'asfalto nella zona industriale di Fossò, distante sei chilometri dal parcheggio di Vigonovo, dove i due ragazzi sono stati uditi litigare la sera della scomparsa.



Presunte macchie di sangue erano state repertate in loco il 12 novembre, e il materiale biologico recuperato sarà ora analizzato nei laboratori del Ris dei Carabinieri per confrontarlo con il DNA dei giovani scomparsi.



La prima immagine dell'auto di Turetta, in movimento fino al 13 novembre, è stata diffusa dal sistema di controllo delle targhe a Zero Branco, nel Trevigiano. La vicenda continua a suscitare preoccupazione e l'attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini che cercheranno di gettare luce su questa misteriosa scomparsa.

VENEZIA - Le ricerche per Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati veneti scomparsi il 11 novembre, entrano nel sesto giorno con nuovi sviluppi e interrogativi crescenti. Le forze dell'ordine continuano a scandagliare il territorio, dalla Val Pusteria al lago di Bercis, mentre emergono dettagli inquietanti.