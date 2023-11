Pizza Village a Torino, l'evento sbanca la città sabauda

NAPOLI - Rush finale per il tour italiano 2023 del Coca-Cola PizzaVilla@Home che in chiusura passa per Torino e Bari. Se in questi giorni nella città sabauda, dove è in corso sino a domenica 19, la tappa registra il sold-out per le richieste di un pubblico entusiasta dell’iniziativa, a Bari è partito il conto alla rovescia per l’apertura della pre-sale, da lunedì 20 a mercoledì 22, in vista della quattro giorni in programma dal 23 al 26 novembre.Le tantissime richieste del pubblico torinese hanno messo a dura prova i maestri pizzaioli presenti nell’hub di produzione dal quale, grazie ai corrieri di Glovo, delivery partner dell’iniziativa, sono partite le pizze consegnate a domicilio accompagnate dalle gift bag, gratuite, con i prodotti dei partner dell’evento.Gino e Toto Sorbillo, unitamente a Vincenzo Capuano, Errico Porzio, Luca Angelilli di Pummarò, Vincenzo Mammino e Massimo Ranieri di Rossopomodoro. hanno dato fondo alla loro maestria per rispondere alle migliaia di prenotazioni degli ordini. Per Antonio Falco (Antica pizzeria da Michele), invece, doppio lavoro. A lui, infatti, è toccata anche la masterclass nella giornata inaugurale, con dieci fortunati che hanno partecipato a questa full immersion per imparare, e scoprire i segreti della pizza fatta in casa.Intanto a Bari cresce l’attesa per l’arrivo del Coca-Cola PizzaVillage@Home che arriverà in città con l’apertura delle pre-sale lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22, giorni in cui sarà possibile prenotare la propria pizza, assicurandosi la combo pizza+special box al costo di soli 5 euro. Nei giorni dell’evento, invece, il costo sarà di 10 euro, sino ad esaurimento degli ordini effettuabili.Protagonisti della tappa barese, in programma da giovedì 23 a domenica 26, saranno ancora una volta i maestri pizzaioli: Antonio Falco (L'Antica Pizzeria Da Michele), Errico Porzio (pizzeria Errico Porzio), Pino Celio (Lucignolo BellaPizza), Salvatore Vesi e Vincenzo Gueli (Pizzeria Vesi). Anche nel capoluogo pugliese protagonista sarà la masterclass che si terrà giovedì 23 presso l’Antica Pizzeria da Michele, aperta ad un pubblico composto da dieci partecipanti che potranno osservare le sapienti mani ed ascoltare i suggerimenti del maestro pizzaiolo Antonio Falco. L’adesione all’iniziativa è aperta a tutti coloro che, sui canali social della manifestazione, interagiranno con i commenti più originali, spiritosi e seducenti, ispirati al dialetto napoletano.Come a Torino anche a Bari prosegue la mission solidale dell’evento. Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell’iniziativa, opererà al fianco degli organizzatori per raggiungere l’obiettivo dello “spreco zero” e sostenere i meno fortunati. A Banco Alimentare, infatti, saranno consegnate le materie prime non utilizzate e donate anche 1.000 pizze in ciascuna delle due tappe, per aiutare chi si trova in difficoltà.Il tour, per il terzo anno consecutivo ha goduto della partecipazione di Coca-Cola, in qualità di title sponsor. Pizza e Coca-Cola resta, infatti, il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità.L’evento si svolge con il sostegno del founding partner Mulino Caputo, da sempre supporter del progetto PizzaVillage, e degli official partner: Leffe, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Pringles. Delivery partner esclusivo Glovo.