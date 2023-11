L'Italia vola a Euro 2024

Uefa Euro 2024 fb





Nella ripresa l'Ucraina cerca di emergere creando qualche grattacapo a Donnarumma senza esito. Dopo oltre 5 minuti di recupero l'Italia può festeggiare la qualificazione. Ora bisognerà attendere il 2 dicembre per l'Italia per cui si prospetta un girone di ferro in quanto probabilmente verrà inserita in quarta fascia.



- L'Italia volerà in Germania, dove gli azzurri hanno alzato la Coppa del Mondo del 2006, per disputare l'Euro2024. Agli uomini di Spalletti bastava un punto per strappare la qualificazione che è arrivato a Leverkusen con lo 0-0 contro l'Ucraina. Nel primo tempo i ritmi sono alti con Chiesa che cerca di impensierire la retroguardia ucraina con le sue incursioni.