Italia vince 5-2 contro la Macedonia: Darmian e Chiesa brillano nella gara di qualificazione

Nazionale italiana di calcio fb

ROMA - In una partita di qualificazione viva e spettacolare, l'Italia ha trionfato 5-2 contro la Macedonia, con reti decisive di Darmian e una doppietta di Chiesa. La vittoria rappresenta una prova convincente della squadra azzurra, che ora si prepara per l'incontro cruciale contro l'Ucraina a Leverkusen per garantire la qualificazione.La formazione di Spalletti ha adottato un atteso 4-3-3, con Gatti e Acerbi davanti a Donnarumma, e Darmian e Dimarco sulle fasce. Chiesa è stato protagonista indiscusso del primo tempo, con una rete annullata a Raspadori per fuorigioco e un gol di Darmian, che ha aperto le marcature dopo un cross preciso di Raspadori.Nonostante un fallo intimidatorio iniziale, Chiesa ha risposto con un'imponente prestazione, costringendo il portiere macedone a respingere diverse conclusioni pericolose. Raspadori ha avuto una rete annullata per fuorigioco al 13', ma è stato fondamentale nel creare opportunità per la squadra.Il primo tempo è stato dominato dall'Italia, con Chiesa che ha portato la squadra al raddoppio al 40', segnando con un tiro di prima intenzione dal limite dell'area. Tuttavia, un penalty fallito da Jorginho al 38' ha mantenuto il punteggio più contenuto.Nella ripresa, la Macedonia ha cercato di reagire con la doppietta di Atanasov, ma la squadra italiana ha risposto con decisione. Raspadori ha segnato il terzo gol, seguito dal gol liberatorio di El Shaarawy, chiudendo il match con un convincente 5-2.La vittoria sprona la Nazionale Italiana a partire per la sfida decisiva contro l'Ucraina con fiducia e ottimismo, dimostrando una performance solida e una capacità di risposta alle sfide avversarie.