Gaza sotto assedio: esercito israeliano dentro l'ospedale di al Shifa

Irruzione dell'esercito israeliano nell'ospedale al Shifa di Gaza dove sta eseguendo un'operazione militare “mirata in un'area specifica" della struttura. Lo annunciano le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram, invitando “tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi”.La Casa Bianca conferma che sotto l'ospedale Shifa Hamas ha piazzato il suo centro di comando. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha però aggiunto che “ospedali e pazienti vanno protetti”.Nel frattempo, il presidente statunitense Joe Biden mostra ottimismo su un accordo per il rilascio degli ostaggi: “Credo che avverrà”. E ad aumentare le speranze è stato il blitz, ieri pomeriggio, del capo dello Shin Bet israeliano Ronen Bar al Cairo, dove ha incontrato alti esponenti egiziani con i quali si sta trattando anche assieme al Qatar.