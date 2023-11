Filippo Turetta, Procura tedesca: consegna all'Italia ‘nei prossimi giorni’

La vicenda di Filippo Turetta, attualmente detenuto nel carcere di Halle in Germania, sta procedendo verso una possibile estradizione in Italia. La Procura generale di Naumburg è responsabile del caso, e il procuratore generale Klaus Tewes ha fornito dettagli sulle fasi del procedimento.Tewes ha dichiarato all'Ansa che il tribunale di prima istanza di Halle ha emesso un ordine di detenzione, conducente all'incarcerazione di Turetta nel centro di detenzione di Halle. Attualmente, la Procura generale ha formalmente richiesto all'Oberlandesgericht, la Corte d'appello o Tribunale superiore regionale, di recepire il mandato di arresto europeo.La procedura di consegna all'Italia è prevista "nei prossimi giorni", secondo le dichiarazioni del procuratore generale Tewes. Una volta che la Corte d'appello tedesca prenderà una decisione in base alla richiesta della Procura generale, ci si aspetta che l'estradizione di Filippo Turetta in Italia avvenga in tempi brevi.Questi sviluppi confermano la volontà delle autorità tedesche di collaborare con l'Italia nel processo contro Turetta, il quale è coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. La procedura di estradizione rappresenta un passo cruciale verso la prosecuzione delle indagini e del processo legale in Italia.