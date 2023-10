Tv, martedì 10 ottobre 2023 in prima serata e in prima tv su Canale 5 il film 'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto'



Martedì 10 ottobre, in prima serata e in prima tv su Canale 5, appuntamento con "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto", il sequel dell'omonimo film "Come un gatto in tangenziale" (2017), sempre diretto da Riccardo Milani.





Monika è appena stata arrestata perché le sue sorelle gemelle cleptomani hanno nascosto la loro ultima refurtiva in un locale di sua proprietà. L'unica persona che può aiutarla è Giovanni, l'intellettuale progressista con cui ha avuto tre anni prima una breve relazione. Giovanni riesce ad ottenere per lei una conversione di pena, dal carcere ad una parrocchia di periferia molto impegnata nel sociale, ma la parrocchia sorge proprio accanto al nuovo polo culturale che Giovanni sta contribuendo a lanciare, e la presenza costante di una "coatta della borgata Bastogi" come Monika risulta oltremodo imbarazzante per il politico radical chic con nuova fidanzata cacciatrice di sponsor.