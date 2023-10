Serie A, Juventus terza con la Fiorentina

Acf Fiorentina fb





Alla luce di quest'ultimo risultato, la Vecchia Signora tenterà l'assalto alla vetta occupata con 21 punti dal Milan nella sfida in programma con i rossoneri a San Siro alle 20.45 di domenica 22 ottobre, preceduta dalla sosta del campionato per gli impegni della Nazionale italiana.

Colpo della Fiorentina al Maradona nella serata di domenica 8 ottobre. I viola, in virtù dell'1-3 ai campioni d'Italia del Napoli, salgono al terzo posto a 17 punti e in condominio con la Juventus. I bianconeri avevano vinto in precedenza per 2-0 sul Torino, nel Derby della Mole disputato all'Allianz Stadium nel tardo pomeriggio di sabato 7 ottobre 2023.