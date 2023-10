Chiara Taormina torna dai suoi lettori con ‘Pellegrino e il Drago’

Torna in libreria Chiara Taormina con il nuovo libro ‘Pellegrino e il Drago’, edito per Il Ciliegio. Questa è la storia di Aziz, grande filosofo arabo che viveva a Palermo in tempi molto antichi, e del drago Mangione, che si rifugiava in una grotta. La creatura era temuta da tutti e soltanto Aziz, coraggioso e altruista, cercava il modo di sconfiggere l’orrendo mostro; l’impresa riuscirà grazie all’aiuto del viandante Pellegrino. Il suggestivo racconto si ispira una leggenda siciliana che narra come è nato il nome del Monte Pellegrino, situato ai piedi della città di Palermo. Età di lettura: da 6 anni.

Chiara Taormina è nata a Palermo, dove risiede. Appassionata di arte e cultura orientale, si diletta anche nella composizione di haiku. Ha ottenuto premi e menzioni in diversi concorsi letterari, nazionali e internazionali. Con Il Ciliegio ha pubblicato Cammy e il tempio del sole (2013), Zeus e la sua magica avventura (2014), Cammy e i pirati dell’ovest (2016), Ruggero e la macchina del tempo, con la speciale prefazione di Luis Sepúlveda (2017), Samson, il cavallo aborigeno (2020).