Chiara Crystal, un inno all'amore nel nuovo singolo 'Mezzaluna'

Chiara Crystal torna ad emozionare sulle note del suo nuovo singolo 'Mezzaluna', disponibile dal 6 ottobre in tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Beppe Stanco presso il Beat Sound Studio di Milano, racconta l’amore e la sua evoluzione. Focalizzandosi sulla differenza tra i due innamorati, metaforicamente visti come due pianeti distanti e a tratti “infranti” che solo dopo essersi incontrati riescono a riconoscersi al di là delle loro diversità, riescono ad accettarsi e a sentire l’amore.

Sono molto legata a questo brano - ci racconta - perché mi sta permettendo di scoprire una nuova me ed evolvermi come artista, sia da un punto di vista stilistico che musicale e questo, per me è importantissimo. Mezzaluna è in parte autobiografico e racconta l’amore e la sua evoluzione, un amore tra due innamorati, di una mezzaluna che ne incontra un’altra.





Grazie a chi ha partecipato al progetto:

Music Factor School

https://instagram.com/musicfactorschool?igshid=MzRlODBiNWFlZA





Strada Facendo Moda

https://instagram.comstradafacendo.moda?igshid=MzRlODBiNWFlZA





Studio Odontoiatrico Dental Smile

https://www.facebook.comDentalSmileMondragone





C-store di Costantino Corvino

https://instagram.comc.store_di_costantino_corvino_igshid=MzRlODBiNWFlZA





Athena Dea

https://www.facebook.com/athena.dea.94





L’isola Dei Fumosi

https://instagram.com/isola_dei_fumosi?igshid=MzRlODBiNWFlZA





Escala beauty center & hair

https://instagram.com/escalabeautycenter?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ





Centro estetico L’élite

https://www.facebook.com/diFabozziAssunt