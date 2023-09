Terremoto di magnitudo 3.9 al largo di Fano: paura tra i residenti ma nessun danno segnalato

ROMA - Un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito la costa anconetana al largo di Fano, scuotendo la regione alle 16:36. L'evento sismico è stato rilevato e localizzato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), che ha individuato l'epicentro in mare, tra le città di Ancona e Fano, a una profondità di 6 chilometri.La scossa è stata nettamente avvertita non solo nella città di Fano, ma anche in altre località circostanti, tra cui Falconara. La notizia del terremoto ha scatenato la paura tra i residenti, che hanno condiviso le loro esperienze e preoccupazioni attraverso i social media.Fortunatamente, al momento, non sono stati segnalati danni significativi o feriti a seguito di questo terremoto. Tuttavia, gli eventi sismici di questa entità possono causare preoccupazione tra la popolazione locale e richiamare l'attenzione sulle misure di sicurezza sismica e la preparazione per affrontare eventuali futuri terremoti.Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti, se necessario. Nel frattempo, è importante che la comunità rimanga vigile e preparata per affrontare eventuali scosse sismiche future.