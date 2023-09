Tensioni tra Italia e Germania riguardo al finanziamento delle ONG per i migranti

Le tensioni diplomatiche tra l'Italia e la Germania hanno preso il centro del palcoscenico in seguito alla decisione di Berlino di sostenere finanziariamente alcune organizzazioni non governative coinvolte nell'accoglienza di migranti irregolari sul territorio italiano e nelle operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso il suo stupore in una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando che questa decisione non è stata coordinata con il governo italiano e sollevando interrogativi significativi.La replica da Berlino è stata misurata, con un portavoce del governo tedesco che ha confermato la ricezione della lettera di Meloni e ha annunciato che verrà data una risposta adeguata. Tuttavia, la tensione tra i due paesi è palpabile.La posizione di Meloni è chiara: invece di finanziare le ONG impegnate nell'assistenza ai migranti, dovrebbero essere elaborate soluzioni strutturali al problema migratorio. Questo potrebbe includere un'iniziativa dell'Unione Europea in collaborazione con i paesi di transito sulla sponda sud del Mediterraneo, un approccio che richiederebbe risorse inferiori rispetto agli accordi in corso con la Turchia.Anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che chiederà spiegazioni a Berlino sulla motivazione di finanziare le ONG coinvolte nell'arrivo di migranti in Italia.Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha invece adottato un tono critico e ha definito questa decisione un atto ostile, sottolineando che i finanziamenti delle ONG dovrebbero cessare e che la Germania dovrebbe smettere di sostenere le organizzazioni che contribuiscono all'arrivo di migranti irregolari in Italia.Questo episodio mette in luce le divergenze tra i paesi europei riguardo alla gestione dei flussi migratori e solleva importanti questioni politiche e umanitarie. Sarà interessante vedere come evolverà questa situazione e se verranno trovate soluzioni comuni per affrontare questa complessa sfida.