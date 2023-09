Tennis, Usa Open: trionfa Djokovic

(US Open Tennis Championships fb)





Per il tennista serbo novanteseiesimo torneo vinto nella sua carriera, terzo titolo Slam nel 2023. Djokovic è il numero 2 al mondo nella Classifica ATP. Medvedev è terzo. Il serbo ha dichiarato: “ Non avrei mai pensato di vincere 24 Slam. Ho coronato il mio sogno di diventare il giocatore più forte di tennis”.

Il serbo Novak Djokovic vince gli Usa Open. Prevale in finale in tre set,6-3 7-6 6-3 dopo 3 ore e 17 minuti con il russo Daniil Medvedev. Per il trentaseienne serbo ventiquattresimo titolo in un torneo del Grande Slam. Djokovic si prende una rivincita su Medvedev, che lo aveva sconfitto in finale agli Usa Open nel 2021.