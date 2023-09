Napolitano sepolto accanto a Antonio Gramsci

La tumulazione avvenuta nel pomeriggio di martedì 26 settembre 2023 è stata effettuata a conclusione delle esequie di Stato svoltesi per la prima volta in forma laica e al tempo stesso toccante per un Presidente Emerito della Repubblica presso la Camera dei Deputati con sede in Palazzo Montecitorio.

Giorgio Napolitano è stato seppellito al cimitero acattolico di Roma in Zona Ostiense. Il presidente Emerito della Repubblica riposerà accanto a Miriam Mafai e ad Antonio Gramsci, quest'ultimo fondatore del Partito Comunista Italiano del quale Napolitano fu un esponente politico di punta dal 1953, anno della sua prima elezione a deputato.