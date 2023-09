Cagnano Varano, esercitazione 'Leone Alato' alla presenza di Mattarella

- Nella mattinata di giovedì 28 settembre 2023, presso l'Idroscalo "Ivo Monti" in Cagnano Varano (Foggia), il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito con il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano e con i vertici dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito, all'esercitazione "Leone Alato" del Reggimento Lagunari "Serenissima".Dinanzi alle autorità precedentemente menzionate, il reparto di Fanteria d'assalto anfibio dell'Esercito Italiano ha simulato il recupero di connazionali all'estero non combattenti in aree di crisi. All'esercitazione, svoltasi nel Lago di Varano, hanno partecipato anche unità della Brigata Meccanizzata Pinerolo e della Brigata Pozzuolo del Friuli per un impiego totale di oltre 550 uomini dell'Esercito Italiano.