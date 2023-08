Vasto incendio a Monte Longu di Posada, fiamme si propagano anche nel sud della Sardegna

Un vasto incendio ha scosso il pomeriggio di oggi Monte Longu di Posada, una località situata nella costa nord-orientale della Sardegna. Le fiamme, alimentate dal vento maestrale, si sono propagate rapidamente, creando una situazione di emergenza. Allo stesso tempo, altri roghi si sono verificati nel sud dell'isola, contribuendo a rendere la situazione ancora più critica.Le fiamme nel nord della Sardegna stanno avanzando con grande velocità verso Siniscola e il rinomato centro balneare de La Caletta. L'incendio ha raggiunto addirittura le vicinanze delle abitazioni, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. In risposta alla situazione di emergenza, le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro sono intervenute tempestivamente sul posto, mobilitando sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi per cercare di arginare l'incendio.Durante lo sviluppo dell'incendio, si è verificata anche l'esplosione di alcune bombole di gas, aumentando il pericolo e la complessità dell'intervento. A causa della rapida avanzata delle fiamme verso le abitazioni, alcuni edifici sono già stati evacuati dai vigili del fuoco nel tentativo di mettere al sicuro le persone e le proprietà.Per fronteggiare l'incendio e cercare di controllare la situazione, sono state messe in campo diverse risorse aeree e terrestri. Tra queste, spicca l'intervento del Super Puma, un elicottero utilizzato per il trasporto di acqua e personale nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Inoltre, sono attesi l'arrivo degli elicotteri della flotta regionale e alcuni Canadair, specializzati nell'abbattimento delle fiamme dalle altezze.Le squadre di rinforzo della Protezione Civile regionale stanno anche convergendo verso Posada per fornire supporto alle operazioni in corso. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, e le autorità stanno facendo il possibile per contenere e spegnere gli incendi in corso, preservando la sicurezza dei residenti e delle aree circostanti.