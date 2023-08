Tragedia a Tenerife: giovane italiano muore travolto dalle onde

TENERIFE - Una tragedia ha colpito la comunità italiana, con la scoperta del corpo senza vita di Luca Brignone, un giovane di 25 anni originario di Cuneo, lungo la costa di Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna. La vittima si trovava in vacanza insieme alla sua fidanzata quando è stato sorpreso e travolto dalle violente onde.L'incidente si è verificato il 14 agosto quando i soccorritori sono stati chiamati d'urgenza nella zona de Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. Sul posto hanno tratto in salvo la fidanzata 23enne di Brignone, che è stata successivamente trasportata all'ospedale universitario Hospiten Sur con una crisi d'ansia.Purtroppo, non c'erano tracce di Luca Brignone e diversi mezzi di soccorso sono stati mobilitati per cercare il giovane scomparso in acqua. La ricerca è durata diverse ore, ma il suo corpo è stato ritrovato il giorno successivo, martedì 15 agosto, nella stessa zona dove era stato dato l'allarme.La tragedia ha scosso la comunità italiana e ha portato lutto nella famiglia e tra gli amici di Luca Brignone. La vicenda mette in evidenza i pericoli che possono essere presenti anche in luoghi di vacanza idilliaci come le Isole Canarie, dove le condizioni del mare possono cambiare rapidamente e diventare potenzialmente letali.Le autorità locali stanno conducendo ulteriori indagini per determinare le circostanze esatte dell'incidente e per offrire sostegno alla famiglia e agli amici del giovane. La sua morte è un triste ricordo della fragilità della vita umana e un monito sulla necessità di prestare sempre attenzione e rispettare le condizioni del mare durante le attività in acqua.