Tragedia ferroviaria a Torino: cinque operai perdono la vita

TORINO - Una tragedia ferroviaria ha colpito la città di Torino, con cinque operai della manutenzione ferroviaria che hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla linea che collega Torino a Milano.Gli operai stavano svolgendo il loro lavoro notturno sulla linea ferroviaria quando sono stati travolti e uccisi da un locomotore addetto alla movimentazione dei vagoni. Questa vettura di servizio sembra sia transitata su quel tratto della linea inaspettatamente, una circostanza che nessuno degli operai avrebbe previsto.La sciagura ferroviaria è considerata la più grave degli ultimi dieci anni ed è avvenuta a Brandizzo, un comune situato a circa quindici chilometri da Torino. L'incidente ha scosso la comunità locale e gli spettatori hanno raccontato di aver sentito una botta devastante e un rumore assordante. Le conseguenze dell'incidente sono state così gravi che alcuni pezzi del treno sono finiti addirittura su automobili parcheggiate nelle vicinanze.Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri presenti sul luogo, una motrice utilizzata per spostare i vagoni avrebbe travolto sette operai che al momento dell'incidente stavano lavorando sulla linea. Cinque di loro hanno perso la vita, mentre gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in condizioni critiche.L'incidente ha scatenato una risposta immediata dalle autorità, con carabinieri e polizia ferroviaria che hanno isolato l'area e avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incidente.Un giovane testimone, Edoardo, ha descritto l'orrore della scena, dicendo che ha visto pezzi di treno sparsi e ha cercato di aiutare finché non si è reso conto della gravità della situazione, notando anche parti di corpi umani tra i detriti.Attualmente, le condizioni dei due operai feriti rimangono gravi e sono sotto osservazione all'ospedale di Chivasso.Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato domande sulle procedure di sicurezza e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico incidente ferroviario.