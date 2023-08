Tennis: Sinner trionfa a Toronto

TORONTO - Il tennista altoatesino Jannik Sinner ha trionfato nel torneo di Toronto, aggiudicandosi così il suo primo titolo ATP Masters 1000 della carriera. Il 21enne numero 8 del mondo, considerato la settima forza del tabellone, ha dimostrato la sua abilità e determinazione nella finale del "National Bank Open", il sesto torneo Atp Masters 1000 di quest'anno, che si è svolto sul cemento canadese.Nella finale, Sinner ha affrontato l'australiano Alex De Minaur, attualmente al numero 18 del ranking internazionale. Il match si è concluso con il punteggio di 6-4, 6-1 in favore di Sinner, che ha dimostrato un gioco straordinario e una notevole calma sotto pressione.Nel primo set, i due tennisti hanno mantenuto un equilibrio costante, con entrambi i giocatori che hanno ottenuto due break ciascuno fino al 4-4. Tuttavia, è stato Sinner a sferrare il colpo decisivo nel decimo gioco, conquistando il primo set con un punteggio di 6-4. Nella seconda partita, Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo dominio, mettendo sotto pressione l'avversario e vincendo in modo convincente con un punteggio di 6-1.Al termine della partita, il tennista altoatesino ha condiviso la sua gioia e gratitudine per la vittoria. "È un grande risultato, che voglio condividere con tutte le persone del mio team. Stiamo lavorando duro e questi risultati ci danno coraggio e ci fanno venire voglia di lavorare ancora di più", ha affermato Sinner. Ha anche evidenziato il suo atteggiamento positivo in campo e la capacità di gestire la pressione durante il torneo.La vittoria a Toronto segna un importante traguardo nella carriera di Jannik Sinner, che continua a dimostrare il suo talento e il suo impegno nel mondo del tennis professionistico. Con questa vittoria, Sinner si unisce al prestigioso gruppo di giocatori che hanno conquistato titoli nei tornei ATP Masters 1000, dimostrando di avere un futuro luminoso nel mondo del tennis internazionale.