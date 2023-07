Maltempo: vento e grandine su Milano. Donna muore in Brianza colpita da albero

MILANO - Forti raffiche di vento e violente piogge hanno colpito Milano e diverse zone circostanti. Durante il temporale, una donna di 58 anni è tragicamente morta a Lissone (Monza) quando è stata schiacciata da un albero caduto a causa del maltempo mentre camminava. Tre persone sono rimaste ferite a Legnano (Milano) poiché le loro auto sono state colpite da alberi abbattuti dal vento. Fortunatamente, le ferite non sono gravi. La provincia di Varese è stata colpita da una bomba d'acqua, causando allagamenti e danni ai tetti. Il maltempo ha anche causato danni alla stazione di Monza.A seguito di queste condizioni meteorologiche avverse, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un'allerta arancione per possibili temporali nelle prossime 24 ore. Fortunatamente, i livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua monitorati si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, ad eccezione del Seveso e del Lambro, che hanno superato la soglia di ordinaria criticità, ma sono in diminuzione.A Legnano, diverse vetture sono state danneggiate da alberi caduti, ferendo due donne. La pioggia ha provocato allagamenti su strade e attività commerciali. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese intrappolato nel suo garage allagato.A Monza, una donna di 64 anni è stata salvata da quattro poliziotti quando rischiava di annegare in un sottopasso allagato dopo essere caduta dal giardino di casa sua. Gli agenti hanno anche soccorso un autotrasportatore bloccato sul mezzo. I quattro poliziotti si sono gettati in acqua per trascinare fuori la donna e l'autotrasportatore, evitando tragedie più gravi.