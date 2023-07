Libri: Veronica Toniutti ci porta nel suo mondo tra filastrocche al profumo di caffè

«Un giorno, al bar, davanti al mio cappuccino, ho ascoltato un aneddoto che mi ha commossa per la sua delicatezza e profondità, per la preziosità della sua visione dei rapporti umani. E così ho scritto il primo racconto, “la catasta di legna”. Da lì in poi, ho pensato che usare il momento del cappuccino per raccogliere frasi, aneddoti, battute e immaginazioni, toglierle alla contingenza della loro realtà ed infine trasformarle in storie fantastiche o poesie».

Veronica Toniutti regala ai suoi lettori “i racconti del cappuccino” (e poesie & filastrocche al profumo di caffè), testo pubblicato nel giugno 2023, da Edizioni Jolly Roger.

Essa è un’antologia carica di significato in cui le metafore si abbracciano alla vita in maniera esaustiva. L’autrice, assidua frequentatrice dell’Art Cafè di Vaglia, ascolta numerose storie da parte dei suoi frequentatori, è lì che nasce in lei l’idea di scrivere un libro che avesse come protagonisti proprio quei volti. Un testo liberamente ispirato quindi alle storie ascoltate, un testo che si divide tra la realtà e la dimensione onirica, dove eventi realmente accaduti si abbracciano a fatti di fantasia. Un libro dove super eroi, streghe e personaggi delle fiabe incontrano persone sconosciute, uomini e donne della porta accanto, pronti ognuno di essi a regalare intense emozioni.

Veronica, seduta all’Art Cafè, unisce il rito della colazione a quello dell’ascolto, immagazzinando aneddoti da trasporre poi su carta per realizzare un compendio di ricordi, sentimenti ed emozioni uniti da un sottile filo all’aroma di caffè. Sono storie di gente comune, incontrata tutte le mattine tra un buongiorno ancora assonnato e il tintinnio di tazze e cucchiaini, ma proprio per questo sono anche eccezionali, proprio come la vita in ogni sua manifestazione, dalla più tranquilla alla più esplosiva. Veronica racconta, facendo scorrere storie e volti, incontrati magari tutti i giorni, che finalmente assurgono alla dignità di storia narrata con tutta la magia che ciò porta immancabilmente con sé.

Veronica Toniutti nasce A Firenze, si trasferisce successivamente nel comune di Vaglia. Compie studi classici e frequenta l’Università degli studi di Padova. I suoi interessi sono molteplici: è insegnante di capoeira angola (gruppo capoeira Angola Palmares), Peer Counselor in allattamento materno, operatrice del portare certificata presso la “Scuola del portare” di Roma. È inoltre insegnante di massaggio infantile AIMI, ed educatrice pre e post natale (specializzazione università di Padova). Non per ultimo Veronica Toniutti si dedica alla scrittura di favole per bambini e adulti. Ora autrice del libro “i racconti del cappuccino”.