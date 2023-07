Jovanotti cade dalla bicicletta e si rompe il femore

Incidente con la bicicletta per Jovanotti durante la sua vacanza a Santo Domingo. Mentre era in bicicletta nelle piantagioni di canna da zucchero, il cantante non vedendo il dissuasore di velocità è caduto dalla bicicletta procurandosi varie fratture sul corpo così come spiegato in un video su TikTok: "Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti, fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio".