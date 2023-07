Boomdabash, uscito il nuovo album dal titolo 'Venduti'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il nuovo album dei Boomdabash dal titolo "Venduti', disponibile sulle piattaforme digitali e negli store fisici per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy), a distanza di tre anni dall'ultimo album in studio.





Un progetto discografico, con l'intento di esprimere a trecentosessanta gradi la doppia anima del gruppo salentino, tra sound carichi e frizzanti, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e personali manifesti stilistici ed evolutivi di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

"Venduti è l'accusa che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel mainstream, l'abbiamo voluto trasformare in un punto di forza e in un messaggio contro gli hater: siamo quello che abbiamo sempre voluto essere" raccontano i Boomdabash.

Il titolo fa pensare a un disco di sole hit radiofoniche, ma è esattamente il contrario, c'è tanto reggae e tanta dancehall, tanto ritorno allo stile delle origini rivisitato e attualizzato". Tredici tracce, nove inediti in aggiunta ai singoli già editi Lambada feat. Paola & Chiara, L'unica Cosa Che Vuoi, Heaven feat. Eiffel 65 e Tropicana feat. Annalisa, per un viaggio nel variegato mondo di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker).

Ad anticipare l'uscita di Venduti è partito il Summer tour 2023 - The Party Specialists, la grande festa a cielo aperto della band salentina. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui i Boomdabash hanno conquistato e conquisteranno nelle prossime date alcuni dei festival più importanti d'Italia. Nelle date di Gallipoli (il 22 luglio) e Corigliano-Rossano (CN) il 4 agosto, i Boomdabash saranno ospiti sul palco di Casa Surace per un'iniziativa improntata alla sostenibilità. La factory campana promuoverà infatti Alto Mare, un progetto dedicato alla tutela degli oceani e delle balene ideato e sviluppato da Save the Planet, associazione che promuove iniziative sostenibili in tutta Italia e che si occupa di diffondere la filosofia delle buone pratiche green.