Torino, agenti della Polizia di Stato salvano un giovane

TORINO - Martedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato di PS Mirafiori sono intervenuti in uno stabile del quartiere per una richiesta di soccorso che segnalava la presenza di un bambino chiuso all’esterno sul balcone.In realtà, al loro arrivo, gli agenti vedono al terzo piano un giovane con il corpo oltre la ringhiera del balcone, in condizioni di assoluta precarietà e stabilità, trattenuto da altre persone che chiedevano aiuto. Immediatamente, i poliziotti si recano al terzo piano per dare aiuto e soccorrere il giovane che si trova dalla parte esterna della ringhiera.Gli agenti afferrano il giovane trattenendolo da entrami gli arti, nonostante i suoi movimenti ondeggianti e non collaborativi. Con fatica e tenacia, vincendo la resistenza del ragazzo, i poliziotti riescono a metterlo in sicurezza, consapevoli anche delle condizioni della balconata dello stabile, di vecchia costruzione, che avrebbe potuto cedere per l’azione e la pressione a cui era sottoposta durante la fase di soccorso e recupero.A salvataggio avvenuto, gli agenti apprendono che la persona in questione non era nuova nel tentare gesti anticonservativi. La stessa viene poi trasportata in stato di shock in codice giallo in un ospedale cittadino per le cure e gli accertamenti del caso.