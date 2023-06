Monza, sanzionati 4 cittadini stranieri intenti a bivaccare e bere birra. Elevate sanzioni a due locali pubblici

MONZA - Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio con particolare attenzione al centro cittadino, ed in considerazione del c.d. “ponte del 2 Giugno”, il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto dei servizi straordinari nella serata di venerdì 2 giugno diretti da un Funzionario della Questura unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, pattuglie di Controllo del territorio della Questura ed equipaggi della Polizia Locale di Monza.Gli agenti hanno iniziato le attività in Piazza Indipendenza, verificando le posizioni amministrative di alcuni esercizi pubblici di prossimità e nella circostanza venivano identificati e sanzionati quattro cittadini stranieri i quali, bivaccando nella piazza, erano intenti a bere delle birre sulla pubblica via. Sussistendo la violazione dell’art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana i quattro venivano sanzionati con una multa pari ad euro 200 ciascuno ed invitati ad allontanarsi dalla suddetta piazza.I servizi di prevenzione proseguivano in via Bergamo, in via Cimabue controllando alcuni pubblici esercizi tra sale giochi, bar e pizzerie, applicando rispettivamente a due diversi locali due sanzioni amministrativeper violazione delle norme igieniche e occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione.Il dispositivo di vigilanza proseguiva i controlli anche in Piazza Duomo dove gli operanti identificavano una ventina di ragazzini, anche i minorenni, alcuni dei quali alla vista degli agenti si allontanavano frettolosamente lasciando sotto i portici bottiglie di birra e rifiuti.All’esito delle attività sono state generalizzate 53 persone fra cui 23 ragazzi alcuni gravati, a vario titolo da precedenti e con segnalazioni per reati contro la persona e stupefacenti, e controllati 6 locali pubblici ed elevate 6 sanzioni.Questi servizi straordinari della Questura unitamente alla Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni.